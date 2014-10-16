Вознаграждение за премию им. Б. Хмельницкого направят на лечение участников АТО

Произведения, представленные к премии, должны способствовать укреплению боевого духа защитников Отечества, поднятию престижа вооруженных сил, пропаганде военной службы, формированию у военнослужащих и молодежи чувства патриотизма, верности военным традициям украинского народа, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Ежегодно 2 премии в размере 10 тыс. грн каждая присуждаются ко Дню вооруженных сил.

В этом году конкурс является очень актуальным, ведь он проводился в нелегкое для Украины время - фактической войны с российским агрессором, и поэтому обществу как никогда были необходимы новые герои, образы, примеры героических поступков. На соискание премии было представлено 7 произведений литературы и искусства пятерых претендентов. Однако премию не получило ни одно из представленных произведений, поскольку, согласно решению членов комитета, ни одно из них не соответствует военной тематике, их содержание не является актуальным и не коррелируется с нынешними событиями.

Зато решено направить средства в размере 20 тыс. грн, которые предусматривались на выплату премий, на лечение военнослужащих, участвовавших в АТО.

Организаторы конкурса выражают надежду, что в следующем году на соискание премии им. Б. Хмельницкого будет подано значительно больше произведений, и все они будут соответствовать военной тематике. Среди них будут представлены произведения, которые осветят героизм, мужество и несокрушимость боевого духа военнослужащих вооруженных сил, которые защищали страну от внешнего и внутреннего врагов в ходе АТО и отстояли независимость, суверенность и европейский выбор.