Военные медики из Полтавы продолжают оказывать помощь бойцам из зоны АТО

Как сообщил начальник госпиталя подполковник медицинской службы Виктор Оксен, сейчас в военно-медицинском учреждении лечатся 26 военных. Из них 6 человек поступили с ранениями, а 7 - с диагнозом контузии. Все они получили квалифицированную помощь.

По словам военного врача, оказывать качественную медицинскую помощь раненым помогают волонтеры и неравнодушные полтавчане. Именно от этих людей военный госпиталь получил новый операционный стол, операционные лампы, электроскопы, микроскопы и аппарат Холтера, что позволяет следить за состоянием пациента непрерывно в течение суток. Всего оказана помощь на сумму более полумиллиона гривен.

Также следует отметить, что бригада врачей из Полтавского военного госпиталя уже несколько месяцев помогает бойцам на востоке.

"В зоне АТО работает мобильная врачебно-сестринская группа. С помощью волонтеров она обеспечена средствами индивидуальной защиты, бытовыми вещами, теплой одеждой, медикаментами и медицинскими инструментами. А "Полтава-Банк2 выделил инкассаторскую машину и переоборудовал броневик для работы военных медиков на передовой. Машина уже находится в зоне АТО и позволяет эвакуировать раненых непосредственно во время боя, не ожидая несколько часов до прекращения огня", - рассказал Виктор Оксен.