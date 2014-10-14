Радиомост Украина–Либерия: о буднях украинских военных из первых уст

В режиме «on-line» гости студии и офицеры отряда вели речь о буднях украинских военнослужащих, важности участия подразделений Вооруженных Сил Украины в международных операциях по поддержке мира и безопасности, а также о роли Украины в мировой системе безопасности, обсуждали ситуацию в Либерии и т.д.

Заместитель командира отряда по работе с личным составом подполковник Олег Полищук отметил, что сегодня численность отряда составляет 205 военнослужащих. В их числе и украинских военных, которые выполняют задачи в трансграничных операциях в рамках сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д'Ивуаре.

Уже более двух месяцев военнослужащие 56 отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины миссии ООН в Либерии двадцатой ротации совместно с контингентами других стран выполняют миротворческие задачи в этой западноафриканской стране. В тяжелых климатических условиях африканского континента, где сейчас продолжается сезон дождей, дневная температура воздуха достигает +30, при почти стопроцентной влажности, вспышки в Либерии лихорадки Эбола, украинские военнослужащие осуществляют воздушное сопровождение перемещения войск, обеспечивают действия подразделений сил быстрого реагирования Миссии ООН, выполняют полеты наблюдения, перевозят грузы и пассажиров. Круглосуточно в постоянной готовности к вылету на поиск и эвакуацию тех, кто терпит бедствие, находятся два экипажа и спасательная парашютно-десантная группа отряда.

- Задачи по поиску и эвакуации пострадавших воздушным путем с водной поверхности или с суши среди миротворческих контингентов Миссии ООН в Либерии выполняют только украинские миротворцы. Неоднократно украинские вертолеты были задействованы на поиск и эвакуацию людей и объектов над поверхностью океана или суши. Были случаи, когда украинские летчики проводили эвакуацию людей с кораблей, находившихся в открытом океане. Осуществляли это не только с помощью подъемного устройства и лебедки с режима зависания над кораблем, а с реальной посадкой на палубу, - отметил подполковник Олег Полищук.

По убеждению офицера, главной оценкой деятельности вертолетчиков из Украины в этом западноафриканском государстве является отношение к военнослужащим отряда самых либерийцев.

- Приветливые улыбки, приветственные жесты от людей, которые пережили бедствие войны, является определяющим критерием оценивания, когда мы говорим о деятельности украинских вертолетчиков, - добавил подполковник Олег Полищук.

- Мы чувствуем с каким уважением военнослужащие других континентов, с которыми мы совместно выполняем миротворческие задачи, относятся к нам, к украинцам, к нашим Вооруженным Силам, к решениям руководства нашего государства в это сложное время выполнить взятые на себя международные обязательства по урегулировании международных конфликтов. Это еще раз подтверждает, что Украина придает важное значение деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. Одновременно каждый из военнослужащих отряда готов вернуться на Родину и стать на защиту родной земли. 80 процентов личного состава отряда принимали участие в контртеррористической операции. За проявленные мужество и героизм многие из них награждены орденами и медалями, - отметил офицер.

Отвечая на вопрос относительно вируса Эбола, офицеры отряда отметили, что ситуация является контролируемой. Что касается украинского миротворческого контингента, то Министерством обороны Украины и командованием отряда приняты все превентивные меры по недопущению распространения инфицирования вирусом среди личного состава отряда. Украинские экипажи и вертолеты не задействованы в перевозке больных лихорадкой Эбола.