Порошенко проинспектировал фортификационные укрепления в районе Донецка

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. В районе города Курахово в 32 километрах от Донецка Президент осмотрел фортификационные сооружения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Курахово стало первым пунктом рабочей поездки Главы государства к Донецкой и Луганской области. Петр Порошенко проверил опорно-дозорный пункт Вооруженных Сил Украины. Это новый оперативно-тактический вид военного укрепления, который позволяет одновременно как контролировать значительную территорию, так и обеспечивать надежное и защищенное размещение военных. Подобные пункты размещены на главных стратегических направлениях в зоне АТО.

Президент провел короткое совещание с руководством Министерства обороны относительно готовности Вооруженных Сил к зимнему периоду, обеспечения военных теплой одеждой, пообщался с солдатами и офицерами пункта. Глава государства проверил систему закрытой связи между подразделениями и центральным штабом, а также осмотрел полевую кухню и попробовал солдатскую пищу.