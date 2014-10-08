Военных комиссаров заменят раненными бойцами АТО

Об этом сообщил министр обороны Валерий Гелетей. "Идет ротация, есть распоряжение министра обороны, есть поручение президента, мы уже подобрали около 20 человек, которые заменят военных комиссаров. Мы отбираем тех людей, которые находятся в госпиталях, которые, возможно, физически уже не могут быть военнослужащим", - заявил министр.

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"Также больше 70 военнослужащих, которые получили увечья или какие-то другие проблемы со здоровьем в зоне АТО, была предложена учеба в высших учебных заведений, они учатся с перспективой вернуться в Вооруженные силы Украины на соответствующие должности, в том числе на руководящие должности», - добавил Валерий Гелетей.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября президент Петр Порошенко приказал Гелетею заменитьвоенных комиссаров на бойцов АТО, которые были ранены во время военных действий.