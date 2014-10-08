Ривненскому гарнизонному госпиталю передали уникальный прибор для лечения пациентов

По словам разработчика, такие приборы уже поступили для нужд военно-медицинских учреждений, где проходят лечение и реабилитацию участники антитеррористической операции на востоке Украины. На этот раз при содействии группы волонтеров «Помощь армии - Ровно» бесплатно передать «Дерматом» было решено в Ривненский гарнизонный военный госпиталь.

- Аналогов такого прибора в мире всего несколько и они дорого стоят. «Дерматом» позволяет получать ультратонкие кожные трансплантаты, что в украинской медицине до этого было практически не возможно. Теперь, наряду с ведущими клиниками мира, им будут пользоваться и ривненские военные врачи, - подчеркнул Андрей Ковальчук.

Начальник травматологического отделения госпиталя майор медицинской службы Тарас Скрига отметил, что за весь период поступления раненых пациентов, не менее десяти участников АТО нуждались в трансплантации кожи. Это в основном были ранения верхних и нижних конечностей. По словам военного медика - этот прибор позволит более качественно проводить необходимые процедуры и большему количеству пациентов.

- Наличие его у нас - это шаг вперед для гарнизонного военного госпиталя. Мы делаем все возможное, чтобы наши герои-участники АТО получали качественное медицинское обеспечение и скорее выздоравливали. А подаренный прибор станет нам незаменимым помощником в этом нелегком деле, - рассказал начальник учреждения полковник медицинской службы Алексей Кленов.

Следует заметить, что это уже второй подарок гарнизонному военному госпиталю. Несколько ранее, врачам в погонах передали аппарат для анализа крови «Гематологический анализатор».