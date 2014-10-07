Более 160 единиц техники возобновили военные ремонтники с Житомирщины

Военные ремонтники за период проведения антитеррористической операции восстановили в районе выполнения задач на востоке Украины более 160 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, автомобильной и бронетанковой техники.

Во время проведения ремонтов военнослужащие прикладывают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки осуществить качественный ремонт от замены катков до двигателя бронетанковой техники. Специалисты ремонтных групп постоянно проверяют техническое состояние и исправность всех узлов, агрегатов и систем, выполняют регулировочные, крепежные и наладочные работы, проводят диагностирование вооружение.

Не обращая внимания на вражеские обстрелы личный состав ремонтно-эвакуационной группы из района ведения боевых действий эвакуировал выведенную из строя реактивную и ствольную артиллерию, военную технику. Благодаря их смелым и уверенным действиям удалось спасти не один десяток техники, которую они доставляли на сборные пункты поврежденных машин или же к месту загрузки, отправки на ремонтные предприятия. Для примера эвакуационная группа в составе майора Алексея Б. и механика-водителя БРЭМ-1 сержанта Руслана В. доставила с передовой около 25 образцов боевой техники.