Медики Черниговского военного госпиталя оказали помощь более 230 бойцов АТО

Руководитель военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко сообщил, что раненые военнослужащие полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами и вещами, передает пресс-служба Минобороны.

"За последние три месяца лечения в госпитале прошли более 230 военнослужащих, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины. Часть из них уже вернулись в свои подразделения, другие проходят курс реабилитации. Сегодня в лечебном учреждении находятся 40 бойцов", - отметил полковник Слесаренко.

Большинство военнослужащих, которые проходят курс лечения в Чернигове, имеют осколочные ранения после взрыва мин, снарядов и гранат. Также военные врачи проводят комплексное лечение воинов, которые имеют осложнения после боевых ранений.