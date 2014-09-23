На Днепропетровщине продолжается боевое слаживание механизированных подразделений

По словам командира механизированного подразделения, все вновь прибывшие защитники Отечества прошли соответствующую подготовку в учебных подразделениях на базе ведущего высшего военного учебного заведения Министерства обороны.

"Сегодня, под руководством боевых офицеров и контрактников - участников АТО, мобилизованные военнослужащие повышают свои навыки по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке, вождению боевых машин и т.д.", - сообщил офицер.

На огневых директрисах общевойскового полигона, экипажи боевых машин, отрабатывают начальное упражнение учебных стрельб из вооружения БМП-2 в условиях ведения оборонительного боя, выполняют нормативы по загрузке боекомплекта, приведение вооружения из походного в боевое положение.

Во время практических занятий по тактической подготовке, воины-пехотинцы отрабатывают задачи по передвижению на поле боя. На общевойсковом стрельбище личный состав десанта боевых машин выполняет стрельбы из различных видов вооружения.

В ходе занятий по медицинской подготовке, военнослужащие тренируются в оказании первой медицинской помощи, отрабатывают порядок действий при эвакуации раненых с поля боя и боевой техники.