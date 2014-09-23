«Репид Трайдент-2014». Началась активная фаза учений

В первый день активной фазы подразделение, представленное американским контингентом, осуществляло 40-километровый марш в колонне военной техники. Параллельно с американцами похожие задачи выполняли и военнослужащие Украины и Болгарии. По условиям выполнения маневра на пути следования колонны военной техники, которые растягивались на сотни метров, ждали многочисленные засады групп «диверсантов», «заминированные» участки дорог, блокирование пути разъяренным «местным» населением и т.д. Поэтому военным приходилось «отбивать» внезапные нападения, оказывать помощь «раненым», проводить «разминирование» трассы и договариваться с вожаками «гражданских».

За действиями подразделений придирчиво следили принципиальные наблюдатели, которые замечали малейшие недостатки. А приблизить условия обучения к боевым помогала система имитации тактических действий MILES».

По словам наблюдателей, в целом военнослужащие выполнили все задания во время марша. Случались и ошибки. После завершения марша состоялось подведение итогов и обсуждение различных ситуаций, что возникали.