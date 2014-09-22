В Украине отмечают День партизанской славы

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю Дня партизанской славы сегодня в 10 утра в Житомире на улице Киевской около 300 человек провели митинг.

Мероприятие состоялось возле памятного знака «Партизанам-подпольщикам Житомирщины». Сначала прошел митинг, после которого участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку.

В выступлениях участники митинга говорили о подвиге партизан и подпольщиков, которые боролись за мир в годы войны.

Читайте такжеВ Сумах провели митинг-реквием к 71-й годовщине освобождения города«Через десятки лет мы сегодня видим, что никто не забыт. Вы боролись за нашу свободу и свободу в тылу врага. К сожалению, и сегодня у Украины есть внешний враг. На востоке Украины свистят пули и снова наше государство должно бороться за свою независимость», - сказал заместитель Житомирского городского головы Александр Бочковский, обращаясь к ветеранам войны.

Мероприятия ко Дню партизанской славы состоялись и в Черниговской области.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА, наиболее массовым празднования стало в селе Елино Щорского района, где располагается Музейно-мемориальный комплекс партизанской славы "Лесоград".

Читайте такжеСегодня в Украине чтят память жертв войныУтром в Елином состоялась церемония возложения цветов к братской могиле партизан и памятнику "Партизанская семья". Участники мероприятия имели возможность ознакомиться с экспозицией Музея истории партизанского движения на Черниговщине 1941-1943 годов.

В Сумах по случаю Дня партизанской славы в сквере на Привокзальной площади состоялось возложение цветов к монументу «Героям Сумщины».

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие руководители области и города, представители общественности.

Кроме того, во время заседания «круглого стола» на тему «Партизанское движение в Украине: история, настоящее, будущее» ученые, эксперты, общественные деятели совместно с представителями власти обсудили роль партизанского движения и его значение в истории государства.

К участию в «круглом столе» были приглашены кадеты, учащиеся, студенты высших учебных заведений области, которые обсудили вопросы партизанского движения в 20-х годах прошлого века и особенности организации партизанского движения в современных условиях.

Читайте такжеМы уважаем ветеранов и ценим историю - ЯценюкНапомним, среди партизанских командиров Сумщины - командир Путивльского партизанского отряда дважды герой Советского Союза Сидор Ковпак и герой Советского Союза генерал-майор Семен Руднев.

Также, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, военно-патриотические мероприятия по случаю Дня партизанской славы состоялись в Кировограде. Начались они чествованием памяти ветеранов подпольного партизанского движения Кировоградщины и возложением цветов к мемориальному комплексу «Крепостные Валы». После этого погибших партизан почтили залпом из стрелкового оружия. Позже в здании городского совета состоялась встреча-чествование партизан и подпольщиков.

Также в этот день в Запорожье, возле памятника подпольной группе «Ревком», которая во время оккупации области активно боролась с фашистскими захватчиками, состоялось торжественное возложение цветов и венков.

В Криворожских средних школах Днепропетровской области, по случаю Дня партизанской славы прошел единый урок мужества. Его целью стало ознакомление молодого поколения с партизанской страницей истории Украины.