Армейские стрелки получили награды на чемпионате мира

Программа мирового первенства предусматривала турниры по пулевой и стендовой стрельбе. В составе сборной команды Украины боролись 38 спортсменов. В целом украинские спортсмены завоевали 2 лицензии на Игры летней Олимпиады 2016 года (А. Костевич и С. Кулиш) и завоевали 9 медалей различного достоинства: 4 из которых - в активе львовских армейцев, сообщает сайт Министерства обороны.

В частности, майор вооруженных сил Александр Петрив завоевал личную серебряную и 2 золотые командные медали (пистолет - упражнение МП-10, РП-5), работник вооруженных сил Павел Коростылев - 2 золотые командные (пистолет - упражнение МП-10, РП-5), майор Леся Леськив - бронзовую командную (винтовка - упражнение МВ-9), капитан Наталья Кальныш - бронзовую командную (винтовка - упражнение МВ-9).