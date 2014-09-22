На Днепропетровщине происходит боевое слаживание военнослужащих танковых подразделений
На Днепропетровщине продолжается боевое слаживание военнослужащих танковых подразделений одной из частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, призванных на военную службу во время третьей волны частичной мобилизации.
Все военнослужащие прошли профессиональную подготовку в учебных подразделениях и были направлены для прохождения дальнейшей службы в боевых частей украинского войска.
По словам командира подразделения, танкисты почти ежедневно выполняют боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танков Т-64БВ с ходу, с короткой остановкой и в условиях оборонительного боя. Также танкисты отрабатывают огневые задачи из пулеметов ПКТ и НСВТ.
"На огневых директрисах экипажи танков повышают профессиональные навыки в уничтожении танков, пулеметных расчетов, группы пехоты, безоткатных орудий на автомобилях и вертолетов условного противника", - рассказал офицер.
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