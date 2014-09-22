На Днепропетровщине происходит боевое слаживание военнослужащих танковых подразделений

Все военнослужащие прошли профессиональную подготовку в учебных подразделениях и были направлены для прохождения дальнейшей службы в боевых частей украинского войска.

По словам командира подразделения, танкисты почти ежедневно выполняют боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танков Т-64БВ с ходу, с короткой остановкой и в условиях оборонительного боя. Также танкисты отрабатывают огневые задачи из пулеметов ПКТ и НСВТ.

"На огневых директрисах экипажи танков повышают профессиональные навыки в уничтожении танков, пулеметных расчетов, группы пехоты, безоткатных орудий на автомобилях и вертолетов условного противника", - рассказал офицер.

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