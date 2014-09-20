Муженко: Отношения между Украиной и Грузией остаются крепкими

Во время мероприятия генерал-полковник Виктор Муженко поблагодарил своего коллегу за готовность грузинской стороны помогать Украине, как материальными средствами, так и принятием на лечение украинских военнослужащих.

- Ваш визит чрезвычайно важен для нас, ведь Грузия является для Украины не только партнером, но и давним, проверенным другом, - подчеркнул генерал-полковник Виктор Муженко. - Сегодня мы встречаемся не только как давние друзья, но и как руководители вооруженных сил государств, которые столкнулись с неприкрытой агрессией со стороны соседней страны. Приятно констатировать, что отношения между Украиной и Грузией, как и раньше, остаются крепкими, конструктивными, и развиваются на основе взаимного уважения, партнерства и дружбы, - подчеркнул начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины.

Генерал-полковник Виктор Муженко проинформировал генерал-майора Вахтанга Капанадзе о текущем состоянии и перспективах проведения антитеррористической операции на востоке Украины, и подчеркнул важность изучения опыта Грузии в контексте региональной безопасности.

- Нам очень интересны ваши подходы к формированию зоны стабильности и безопасности на Кавказе, - отметил генерал-полковник Виктор Муженко. - Взвешенная и прагматичная политика Грузии по отношению к соседним странам может быть чрезвычайно полезной для Украины в контексте восстановления и поддержания мира и стабильности в стране. Еще одним весомым аспектом для нас может стать изучение подходов к нормализации ситуации на границе с оккупированными территориями. Речь идет о разграничительные линии, пропускной режим, деятельность международных экспертов и т.д., - отметил начальник Генерального штаба ВС Украины.

Стороны обсудили широкий круг аспектов военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран, которые составляют взаимный интерес, рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Генерал-майор Вахтанг Капанадзе заверил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в готовности предоставить украинской стороне максимальную помощь и поддержку, в частности материально-техническую и относительно лечения украинских военнослужащих, раненных во время проведения антитеррористической операции.

По окончании переговоров состоялась церемония записи в Книге почетных гостей.

В рамках официального визита в Украину генерал-майор Вахтанг Капанадзе осуществил визит вежливости к Министру обороны Украины генерал-полковника Валерия Гелетея.