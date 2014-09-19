Воины-гвардейцы поделились опытом по эвакуации бронетехники с поля боя

В Харькове, на тактическом поле Гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" с курсантами и слушателями курсов повышения квалификации лиц офицерского состава проведено практическое занятие по отработке вопросов эвакуации бронетанковой техники и вооружения, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Накануне, более 100 воинов-танкистов и специалистов по ремонту бронетехники изучили теоретическую часть работы на технике в боевых условиях, отработали действия экипажей в специализированных классах. На этом этапе подготовки с военнослужащими поделились своим боевым опытом участники антитеррористической операции из числа преподавателей вуза.

В ходе практического выполнения упражнений и нормативов по эвакуации танков Т-64Б и бронетранспортеров БТР-80 преподаватели оказывали различные вводные подчиненным, чтобы максимально приблизить условия к боевым.

"На учебных местах все курсанты и офицеры, несмотря на искусственные трудности, которые были смоделированы преподавателями, успешно выполнили комплекс мероприятий, практически осуществили буксования условно поврежденного танка с использованием приборов и средств самовытягивания. Считаю, что цель данного занятия полностью достигнута и наши ребята в определенной степени подготовлены к действиям в нештатных ситуациях", - подытожил начальник факультета полковник Александр Серпухов.

В ближайшее время на полигоне факультета военной подготовки с курсантами и слушателями специальных курсов будут отрабатываться вопросы практического вождения бронетехники по пересеченной местности и в сложных условиях.