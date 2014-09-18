В Виннице открыли мемориальную доску Герою Украины Константину Могилко

Взрослые и молодежь собрались вместе, чтобы почтить подвиг патриота, военного пилота, который отдал свою жизнь за Родину, подарив шанс жить десяткам, а может и сотням украинцев, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

6 июня экипаж самолете Ан-30Б "Голубая стежа" проводил фотографирование местности над Славянском. Во время выполнения задания в правый двигатель попала ракета, выпущенная врагом из ПЗРК. Воздушное судно начало терять высоту. Командир экипажа подполковник Константин Могилко приказал всем выпрыгивать, вместе с правым летчиком, несмотря на смертельную опасность, отвел почти на 60 км от населенного пункта поврежденный самолет, чем не допустил жертв среди гражданского населения.

Установление мемориальной доски инициировали родители учеников школы, в которой получал среднее образование Константин Могилко.

В мероприятии приняли участие родители Героя, представители командования воздушных сил вооруженных сил, городского совета, друзья, учителя и одноклассники.

Военный пилот оставил теплые воспоминания в памяти тех, кто с ним был знаком. А для школьников он стал образцом мужества, верности присяге и общественному долгу.

"Большое вам спасибо за уважение к нашему сыну. Всем хочется пожелать здоровья. А вы, дети, хорошо учитесь, чтобы стать настоящими украинцами, любящими свою Родину", - отметил отец летчика Виктор Могилко.

После завершения мероприятия присутствующих пригласили в актовый зал школы для просмотра документального фильма о жизни Константина Могилко и встречи с создателями киноленты.