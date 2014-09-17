В Житомирской области во время учений погиб военный, трое ранены

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Военной прокуратуре Житомирского гарнизона.

Трагический случай произошел в Новоград-Волынском районе во время учений на военном полигоне.

Там личный состав 30-й отдельной механизированной бригады выполнял упражнения из боевого оружия - станкового гранатомета. Именно тогда трех воинов ранило, а один погиб.

Читайте такжеСегодня в Киеве проведут военные учения с привлечением боевой техникиОдин раненый не нуждался в госпитализации, а двух других перевезли в Житомирский военный госпиталь, где они сейчас и находятся. Медики оказывают им необходимую помощь.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по ст.425 «Халатное отношение к военной службе».

В зависимости от решения суда, виновным грозит от трех до семи лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.