В Житомирской области во время учений погиб военный, трое ранены

21:13, 17 сентября 2014
Армия
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В Житомирской области 16 сентября во время учений трое военных ранены, один погиб.

Двух военных госпитализировали

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Военной прокуратуре Житомирского гарнизона.

Трагический случай произошел в Новоград-Волынском районе во время учений на военном полигоне.

Там личный состав 30-й отдельной механизированной бригады выполнял упражнения из боевого оружия - станкового гранатомета. Именно тогда трех воинов ранило, а один погиб.

Читайте такжеСегодня в Киеве проведут военные учения с привлечением боевой техникиОдин раненый не нуждался в госпитализации, а двух других перевезли в Житомирский военный госпиталь, где они сейчас и находятся. Медики оказывают им необходимую помощь.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по ст.425 «Халатное отношение к военной службе».

В зависимости от решения суда, виновным грозит от трех до семи лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

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