"Одесские джентльмены" поддержали раненых бойцов АТО

В Одессе в клубе Военно-медицинского клинического центра Южного региона в гости к военным, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции, и военным медикам пришли «Одесские джентльмены».

В переполненном зале они дали концерт «Одесса с Вами». Перед собравшимися выступили заслуженный артист Украины Олег Филимонов и режиссер-постановщик, сценарист, один из авторов программы «Джентльмен-шоу» Александр Тарасуль. В виде миниатюр, анекдотов и веселых историй из жизни они пытались передать военным одесский юмор и колорит. Песнями взбодрили раненых воинов и военных врачей Евгений Хаит и певица, лауреат международных конкурсов Ангелина Статьєва. Гости поблагодарили украинских военных за мужество, пожелали скорейшего выздоровления и новых встреч в концертных залах уже за пределами лечебного учреждения. А Олег Филимонов отметил, что проведением этого развлекательно-культурного мероприятия он и его коллеги по творческому цеху ставили целью подбодрить ребят и напомнить им, что жизнь продолжается.

"Опаленные войной, наши ребята должны чувствовать о себе заботу людей и не забывать улыбаться. Поверьте, для выздоровления и адаптации к жизни в мирных условиях это очень важно. Поэтому мы и здесь, рядом с ними, чтобы поддержать и помочь", - отметил он.