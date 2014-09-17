На Житомирщине воины-артиллеристы осваивают гаубицы

На одном из военных полигонов Житомирщины продолжается тактическое учение отмобилизованных военнослужащих артиллерийской бригады 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины. Днем и ночью личный состав батарей осуществляет боевые стрельбы из штатных артиллерийских средств - гаубиц 2А65 «Мста-Б».

Для практической подготовки воинов-артиллеристов разработаны специальные программы обучения, которые позволяют инструкторам практически подготовить военных в различных тактических ситуаций.

Читайте такжеНа Львовщине начались военные учения Украины и США (фоторепортаж)

В заданных районах военнослужащие отрабатывают огневые задачи при обороне, наступлении, при отходе, обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений. Большое внимание инструкторы, которые принимали участие в АТО, обращают на маневрирование батареи, ведения огня с закрытых позиций.

"В течение определенного времени личный состав на практике до автоматизма научится выполнять упражнения с развертывания огневых позиций, нанесения прицельного артудара по врагу, быстрого отхода на указанные районы. По нормативам на это предоставляется меньше 14 минут. Все стремятся совершенствоваться, учиться, понимают, какие задачи и в каких условиях могут выполнять", - отметил исполняющий обязанности заместителя командира артиллерийской бригады капитан Александр Шевченко.