Войска береговой обороны ВМС Украины проводят обучение

Указанные мероприятия проводятся в условиях внезапности постановки подразделениям задач, постоянного изменения обстановки и места действий. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.Читайте такжеВ понедельник на Львовщине начнутся украинско-американские военные учения

Сегодня, 14 сентября, прошел проверку на возможность выполнять задачи по назначению противотанковый артиллерийский дивизион войск береговой обороны. Совершив из района города Одессы многокилометровый марш в определенный район, противотанкисты рассредоточились на местности, заняли огневые позиции и провели занятие по решению огневых задач. Артиллеристы совершили поражение танков, бронетранспортеров и другой бронированной техники «противника». «Все подразделения успешно справились с поставленными задачами», - отметил временно исполняющий обязанности начальника управления береговой и территориальной обороны Командования ВМС ВС Украины полковник Сергей Пасечник.

По его словам, артиллеристы по неожиданной команде действовали уверенно и тактически грамотно. Как прибавил офицер, позитивным также является то, что водители расчетов получили дополнительный опыт транспортировки артиллерийских систем днем и ночью, личный состав расчетов улучшил навыки по эксплуатации и боевом применении штатной техники подразделения. «Очень важно, что личный состав повысил свои возможности в плане своевременного выявления целей и оперативному их поражению», - отметил полковник Пасечник.Читайте такжеВ Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2014 (фоторепортаж)

Как сообщили в пресс-центре, на будущей неделе военнослужащие противотанкового подразделения продолжат отработку задач на одном из полигонов боевой подготовки.