Второкурсники Харьковского университета Воздушных Сил совершили первый самостоятельный полет

Мероприятие прошло в рамках нынешней летной практики на аэродроме Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой Общества содействия обороны Украины.Читайте такжеСамолет Ан-26 «Феникс» поднялся в небо

- Второкурсники выполнили первый самостоятельный полет на новейшем отечественном легкомоторном самолете ХАЗ-30. До этого они вместе с опытными летчиками-инструкторами провели определенное количество часов в небе, после чего были допущены к самостоятельным полетам. Уже со следующего года они пересядут в кабины более сложных в управлении самолетов типа Л-39 «Альбатрос» и Ан-26, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника ХУВС военный летчик i класса генерал-майор Андрей Алимпиев.

После завершения полетов лучшие курсанты были поощрены грамотами от командования университета.