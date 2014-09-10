Житомирские женщины призвали россиянок стать на защиту мира

Со слов участников мероприятия, акция была организована по зову сердца украинских матерей и женщин. "Наша цель - быть услышанными матерями, женщинами, гражданами России. Мы не хотим, чтобы гибли ни их, ни наши дети. Призываем россиянок к миру и прекращению войны. Мы - два славянских народа, которым эта война не нужна", - отметила участница акции, член общественной организации "Матери Майдана" Виктория Артеменко.

Видео - и фотоотчеты об акции будут опубликованы в сети интернет, чтобы россиянки имели возможность их увидеть и сделать выводы, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны. После распространения материалов об этом мероприятии организаторы ожидают ответа от женщин России. Основные месседжи до россиянок были написании на плакатах: "Мы хотим, чтобы рождались дети", "Дяди-солдаты, не стреляйте", "Мы за мир!", "Не оставляйте нас без родителей", "Спасите ваших сыновей", "Нет войне", "Не убивайте Украину", "Спасите ваших сыновей", "Нам нужен мир. Мы все за мир".

Акция житомирских женщин не оставляла равнодушными даже прохожих, которые останавливались, чтобы тоже присоединиться к этой инициативе. Каждый желающий имел возможность высказаться и обратиться к гражданам России.

Также женщины Житомирщины отмечают, что поддерживают мирный план президента Украины относительно урегулирования ситуации на востоке страны.