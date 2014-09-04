В Минобороны опровергают информацию об отказе Германии лечить военных из зоны АТО

Так, 3 сентября украинским англоязычным изданием Kyiv Post была распространена информация провокационного характера, в которой со ссылкой на директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталия Андронатия сообщается о якобы «отказе» врачей Федеративной Республики Германия лечить тяжело раненых украинских военнослужащих, которые принимали участие в контртеррористической операции, вопреки предварительной договоренности Президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Министерство обороны Украины официально заявляет, что данное информационное сообщение является грубым искажением фактов и содержит признаки откровенной дезинформации. «Слова» полковника медицинской службы Виталия Андронатия, которые приводятся в тексте, вырваны из контекста и не соответствуют действительности, тогда как остальное содержание сообщения является искажением содержания его выступления на брифинге 2 сентября 2014 года в Главном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь».

Вместе с тем, в своих выступлениях в Главном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» (в 9.00 02.09.2014) и в прямом эфире на телеканале "1112" (в 21.15 03.09.2014) директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий выразил благодарность правительству Германии за предоставленную украинским военнослужащим медицинскую помощь, высоко оценил организацию процесса отбора пациентов для лечения немецкой стороной и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этой области.

Необходимо отметить, что одним из авторов данного информационного сообщения является российский журналист, корреспондент российского англоязычного издания The Moscow Times.

Министерство обороны Украины обращается к изданию с требованием опровергнуть эту информацию и призывает журналистов распространять исключительно проверенную информацию, полученную из официальных источников, и четко выделять подобного рода «информационные вбросы», которые появляются в информационном пространстве в ходе информационной войны с целью посеять панику и подорвать доверие населения к руководству страны и Вооруженных Сил Украины.