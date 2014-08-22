Раненый участник АТО стал курсантом Академии сухопутных войск

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады солдат Владимир Домнич, который получил ранения в ходе проведения антитеррористической операции и сейчас проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, зачислен на обучение в Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного во Львове", - сказано в сообщении.

По этому случаю, по поручению Министра обороны Украины генерал-полковника Валерия Гелетея его лично поздравил начальник военного учебного заведения генерал-лейтенант Павел Ткачук. Он поблагодарил Владимира за его значительный вклад в обороноспособность государства, пожелал скорейшего выздоровления и вручил нагрудный знак Академии.

Читайте такжеДелегация Академии сухопутных войск приняла участие в военном форуме в Австрии"В этом году во время набора на обучение в наше учебное заведение одной из приоритетных задач было пойти на встречу именно тем бойцам, которые не жалеют собственной жизни и здоровья во время защиты суверенитета, целостности и независимости Украины", - заявил начальник Академии.

Также генерал-лейтенант Павел Ткачук рассказал, что среди нынешних первокурсников, кроме солдата Владимира Домнича, на обучение в Академию поступили еще более 30 участников АТО, а география нынешних абитуриентов представлена всеми регионами Украины.