Военнослужащие 56 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии провели тренировку по эвакуации на воде

Экипажи вертолета Ми-8 практически отрабатывали полетные задания на выполнение спасательных работ с режима висения над водной поверхностью. Роль условно пострадавших выполняли спасатели и медики отряда, которые с помощью сигнальных средств обозначали свое место нахождения.

С вертолета, что на несколько секунд зависал над объектом поиска, лебедкой опускался трос с креслом для эвакуации. Его фиксация в руках потерпевшего свидетельствовала выполнения экипажем полетного задания, и вертолет покидал зону проведения спасательной операции. На земле проходила замена экипажа, который заново отправлялся на поиск и эвакуацию пострадавших. В целом в течение тренировки было проведено восемь эвакуаций.

Со слов командира 56 отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины Миссии ООН в Либерии, военного летчика I класса полковника Петра Плиса, тренировка носила условный характер и предусматривало отработки летным составом ряда сложных практических элементов.

- Среди всех национальных контингентов, которые под эгидой ООН выполняют миротворческую миссию в Либерии, только украинские военные осуществляют авиационные задачи по поиску и эвакуации пострадавших как с суши, так и с водной поверхности. Ежедневно для выполнения таких задач в тридцати минутной готовности находится определенный экипаж отряда. Опыт проведения поисково-спасательных операций есть как у летного состава, так и у спасателей отряда. Такие тренировки дают каждому военнослужащему хорошую практику и возможность поддерживать свой профессиональный семинар на высоком уровне, - отметил полковник Петр Плис.

Руководитель тренировки, заместитель командира отряда по летной подготовке подполковник Евгений Вакуленко отметил, что специфика проведения спасательной операции в режиме висения над водной поверхностью имеет много особенностей.

- В первую очередь, это касается снижения и зависания над объектом поиска. С высоты 25 метров шквальный поток воздуха от винтов вертолета волнами разгоняет все вокруг. Одновременно под самим вертолетом образуется так называемая «мертвая зона», и очень важно, чтобы объект поиска в момент зависания вертолета находился именно там. Такой режим висения над водой нужно выдержать в течение проведения эвакуации, - подполковник Евгений Вакуленко.

За работой украинцев наблюдали представители Миссии ООН в Либерии начальник AIR OPS Center Миссии, представители регионального офиса по управлению безопасностью полетов западноафриканского региона, отдела технического контроля и контроля качества авиации ООН. Все они дали высокую оценку работе украинских миротворцев.