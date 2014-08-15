Военным частям Воздушных Сил поступили почти 14 миллионов благотворительной помощи

Неравнодушные граждане Украины продолжают оказывать гуманитарную помощь личному составу Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В частности, депутаты Винницкого областного совета, предприниматели передали военным авиаторам, которые выполняют задачи на восточных рубежах Украины, почти две тонны гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что с начала объявления частичной мобилизации в воинские части Воздушных Сил в рамках благотворительной помощи поступило материальных средств и осуществлено финансирование на сумму почти 14 млн грн. Благотворительные средства и материальные пожертвования от государственных, частных и общественных организаций, рядовых граждан привлекаются к восстановлению вооружения и военной техники Воздушных Сил.

"Например, волонтеры одного из общественных объединений собрали почти 600 тысяч гривен на восстановление самолета Ан-26. Для нужд зенитной ракетной части дочерним предприятием КФ «Рошен» закуплено оборудование, аппаратуру, запчасти на сумму свыше 700 тысяч гривен. Представители общественности Винницкой области передали в военные части материальной помощи на сумму почти 2 млн грн", - отметил начальник пресс-центра Командования ВС Украины подполковник Александр Баюш.

Отдельные слова благодарности офицер передал детям за рисунки, которые они посылают солдатам на передовую.