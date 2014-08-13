Силы АТО ведут активное наступление на окраинах Донецка

Украинские военные ведут активное наступление на террористов на окраинах Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, это уже позволило сузить кольцо вокруг города и отрезать пути, по которым до недавнего времени пользовались террористы.

Лысенко отметил, что силы АТО перекрыли поставки оружия и наемников из России в Донецк через трассу Н21 (Старобельск-Луганск-Донецк). Критической для террористов стала нехватка ресурсов для организации обороны в направлении Шахтерск-Торез-Снежное, сказал он, отметив, что это дает возможность силам АТО блокировать группировку боевиков в этих районах.