Террористы на Донбассе избегают контратак из-за нехватки сил и средств - СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют, что террористы на Донбассе избегают контратак из-за нехватки сил и средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“За сутки украинские военные 26 раз вступали в огневой контакт с террористами. Террористы пытаются расшатать ситуацию и перейти в контрнаступление, но сил им не хватает”, - сказал Лысенко.

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Отвечая на вопрос относительно предоставления помощи украинским военнослужащим в Луганском аэропорту, спикер СНБО сказал, что помощь поступала, но из-за попыток атаковать колонну она была возвращена. “Впрочем, помощь будет оказана другим путем, и она обязательно дойдет”, - заверил Лысенко.