Десантный дух передается из поколения в поколение - командующий

На этом во время брифинга сделал ударение временный исполняющий обязанности командующего ВДВ Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Галушкин.

"Этот десантный дух - он воспитан на многолетних традициях и передается из поколения в поколение. Этим духом «пропитаны» все военнослужащие, которые проходят службу в ВДВ. Это жизненное кредо, это отношение к выполнению задания", - отметил он.

По словам Галушкина, эта традиция передается от отца к сыну.

Читайте такжеГелетей поздравил десантников с днем «крылатой пехоты»"Сегодня военнослужащие Высокомобильных десантных войск вместе с другими частями и подразделениями Вооруженных Сил Украины принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Есть случаи, когда на передовой бок о бок выполняют задания отцы и дети. Это все реально", - отметил он.

По словам временно исполняющего обязанности командующего, военнослужащие ВДВ ежедневно совершают подвиги во имя украинского народа.

"В одном из боев с террористами погиб командир батальона полковник Тарас Сенюк. Указом Президента Украины ему присвоено звание Героя Украины посмертно. На место героического комбата был назначен молодой капитан, который во время проведения АТО своими умелыми действиями доказал способность управлять вверенным личным составом. И таких случаев много", - рассказал полковник.

Как подчеркнул офицер, все военнослужащие ВДВ с честью выполняют боевые задачи во время проведения АТО на востоке Украины.

"За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины государственные награды вручены 269 десантникам, еще 531 получили знаки отличия Министерства обороны Украины и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВС Украины. Очередные воинские звания присвоены 83 "голубым беретам". И самое главное - мы знаем, против кого воюем, и научились воевать по-новому", - подчеркнул и.о. командующего ВДВ.