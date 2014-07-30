Николаевские десантники получили в подарок бронереанимобиль БММ-70

Машина полностью укомплектована всем необходимым снаряжением и готова к отправке в зону АТО. Средства на ее изготовление выделили предприятия Николаевщины ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «ВИП-Трейдер» и ПАО «Николаевоблэнерго».

Передавая машину десантникам, исполняющий обязанности директора завода Александр Швец сообщил, что машина создавалась в тесном взаимодействии с военными медиками и отвечает всем необходимым требованиям для спасения раненых бойцов в боевых условиях.

Получая бесценный подарок, исполняющий обязанности командира 79 отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины поблагодарил всех, кто принял участие в финансировании и создании новой уникальной машины.

"Очень благодарю за этот подарок, обещаю, что мы вас не подведем и сделаем все, чтобы отстоять свободу и территориальную целостность нашей страны", - отметил подполковник Иван Савка.

После торжеств машина сразу отправилась в зону проведения АТО.

Читайте такжеДесантники во время зачистки Лисичанска уничтожили снайперскую группу террористовСправка. БММ-70 - бронированная медицинская машина специального назначения, созданная на базе БТР-70. Имеет два дизельных двигателя итальянской фирмы «Iveco» мощностью 150 л.с. В ней увеличен объем кузова и создан специальный загрузочно-разгрузочное устройство для доставки тяжелораненых внутрь машины, который смонтирован над силовой установкой позади машины. Экипаж - три военнослужащие (водитель, врач и санитар). Может перевозить одновременно четырех тяжелораненых бойцов и пять с легкими ранениями.