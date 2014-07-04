Государство выплатило единовременную помощь 43 семьям военных, которые погибли в АТО

Для выплат остальным семьям проходит процедура сбора документов и принятия юридических решений. Кроме того, членам семей указанной категории военнослужащих предоставляется адресная материальная помощь от благотворительных организаций и фондов, организован отдых и оздоровление в течение летнего периода за рубежом, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Государством повышен уровень пенсионного обеспечения в случае потери кормильца. Решается вопрос по обеспечению 100% семей погибших жильем.

В то же время в некоторых СМИ появились сообщения о фактах якобы умышленного подлога командованием воинских частей вооруженных сил документов, которые удостоверяют участие военнослужащих в АТО, с целью лишения их права на статус участника боевых действий, а также о фальсификации медицинских диагнозов, установленных раненым и погибшим военнослужащим.

Министерство обороны официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности и является очередной попыткой дезинформировать личный состав украинской армии и общество.

В очередной раз сообщаем, что в воинских частях и подразделениях вооруженных сил обеспечивается ведение персонального учета личного состава, который принимает участие в АТО. Предоставление статуса участника боевых действий военнослужащим будет осуществляться специальными комиссиями на основании документов, которые в настоящее время не подлежат разглашению.

Проверка медицинских документов военнослужащих, которые проходили полный курс стационарного лечения и реабилитации в лечебных учреждениях Министерства обороны, показала, что все диагнозы установлены в соответствии реальным состоянием здоровья военнослужащих.

В настоящее время Минобороны проводится дополнительная разъяснительная работа с военнослужащими, которые находятся на длительном лечении, и членами их семей о порядке установления причинной связи заболеваний, ранений, контузий, травм, увечий, а также инвалидности или степени утраты трудоспособности, с исполнением обязанностей военной службы во время участия в боевых действиях.

В отношении каждого раненого военнослужащего, а также члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего, уполномоченными органами будут приниматься решения по определению социального статуса и предоставления соответствующих льгот в соответствии с положениями следующих нормативно-правовых актов:

закон «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты»;

закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»;

Положение о военно-врачебной экспертизе в вооруженных силах, утвержденное приказом Министерства обороны 14.08.2008 г. №402;

Положение о медико-социальной экспертизе, утвержденное постановлением Кабинета министров от 3 декабря 2009 г. №1317;

Порядок назначения и выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, утвержденный постановлением Кабинета министров от 25 декабря 2013 г. №975;

Порядок назначения и выплаты в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, утвержденный постановлением Кабинета министров от 25 декабря 2013 г. №975.

Ни один военнослужащий и член его семьи не останется без социальной защиты со стороны государства.