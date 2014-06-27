Минобороны подтверждает уничтожение одного из танков террористов и захват еще одного
26 июня с 19.30 течение трех часов террористы осуществляли обстрел двух блокпостов на севере Славянска. Один из них боевики атаковали танками, стрелковым оружием и минометами, по другому велся огонь из стрелкового оружия и минометов.
В ходе боя украинские военные уничтожили танк боевиков. Со стороны военнослужащих, участников антитеррористической операции, есть погибшие и раненые.
Сегодня, 27 июня, около 02.00 произошел обстрел из автоматического оружия по блокпосту сил АТО на горе Карачун.
Также ночью боевики обстреливали из танка, подствольных гранатометов и стрелкового оружия военные части, дислоцированные в городе Артемовск. Со стороны украинских военных потерь нет.
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В 05.10 одну из воинских частей штурмовали 2 Камаза и танк. В 05.50 штурм закончился. Ответным огнем нападение было отбито.
Умелыми действиями личного состава подразделения Вооруженных Сил Украины был сначала заблокирован, а потом захвачен танк Т-64, который использовали нападавшие.