Минобороны подтверждает уничтожение одного из танков террористов и захват еще одного

В ходе боя украинские военные уничтожили танк боевиков. Со стороны военнослужащих, участников антитеррористической операции, есть погибшие и раненые.

Сегодня, 27 июня, около 02.00 произошел обстрел из автоматического оружия по блокпосту сил АТО на горе Карачун.

Также ночью боевики обстреливали из танка, подствольных гранатометов и стрелкового оружия военные части, дислоцированные в городе Артемовск. Со стороны украинских военных потерь нет.

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В 05.10 одну из воинских частей штурмовали 2 Камаза и танк. В 05.50 штурм закончился. Ответным огнем нападение было отбито.

Умелыми действиями личного состава подразделения Вооруженных Сил Украины был сначала заблокирован, а потом захвачен танк Т-64, который использовали нападавшие.