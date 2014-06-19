Для обеспечения военных в тылу всем необходимым еженедельно осуществляют более 5 рейсов

С началом объявления частичной мобилизации и проведения антитеррористической операции значительно увеличилась нагрузка и на личный состав, несущий службу в частях и учреждениях, подчиненных Тыла ВС Украины.

Примером тому является и нынешняя жизнедеятельность Объединенного центра обеспечения, которая дислоцируется на Одесщине. Как рассказал его начальник подполковник Евгений Король, только в течение последних трех месяцев с хранилищ и резервуаров ОЦЗ в войска было передано более 400 тонн продовольствия, технических средств и имущества продовольственной и вещевой службы, а также отгружено свыше 1 300 тонн горюче-смазочных материалов.

"С целью своевременного обеспечения военнослужащих еженедельно отделением центроподвезения осуществляется более 5 рейсов в различные регионы Украины. Это способствует всестороннему удовлетворению потребностей различной категории военных, которые сейчас находятся в полевых лагерях и выполняют свой долг на востоке страны", - подчеркнул офицер.

По его словам, именно таким образом солдатам, сержантам и офицерам было доставлено более 900 бронежилетов, 7 тысяч пар ботинок с высокими берцами, свыше 530 палаток, 46 тысяч комплектов наборов сухих продуктов американского производства и 4 600 украинского производства нового образца.

Рассказывая про объемы поставок в Центр имущества и ГСМ из предприятий Украины, подполковник Евгений Король отметил, что с 1 марта они значительно увеличились. Только в текущем месяце здесь был осуществлен прием 180 тонн топлива, 2 тысяч пар ботинок с высокими берцами, 3 тысяч одеял и около 2 тысяч единиц костюмов летних полевых нового образца. Кроме этого отделом хранения продовольствия подготовлено к передаче в войска 35 полевых кухонь, каждая из которых рассчитана на приготовление пищи для 125 человек.

Специалисты ветеринарной лаборатории Объединенного центра обеспечения постоянно проводят санитарный контроль за качеством хранения и приготовления пищевых продуктов. Согласно распоряжению начальника Тыла ВС Украины, силами Центра еженедельно осуществляется смена нательного и постельного белья.

Важным фактором улучшения уровня обеспечения частей и соединений Вооруженных Сил Украины является и то, что сейчас на территории Центра реализуется комплекс мероприятий, связанных с оборудованием дополнительных резервуаров для светлых нефтепродуктов. По словам командира части, вскоре это позволит увеличить объемы хранения ГСМ на 750 кубических метров и иметь соответствующий запас горючего для последующей выдачи в войска.