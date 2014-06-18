Раненный во время АТО николаевский десантник женился во время лечения в госпитале

Как рассказал военный, они со своей невестой Викторией планировали этим летом пожениться, но события на востоке Украины и участие военнослужащего в антитеррористической операции стали помехой. Но во время пребывания в госпитале, куда десантник попал, получив огнестрельное ранение в руку, волонтеры из фонда помощи «Крылья Феникса» предложили ему помощь. Они пообещали взять на себя организацию брачной церемонии, а также приобретение всех необходимых вещей: обручальных колец, свадебного платья и т.д. Учитывая, что состояние здоровья воина было уже удовлетворительное, он с радостью согласился на это предложение. Свадебным путешествием стал полет на воздушном шаре

После лечения десантник хочет вернуться к строю воинской части, которая сейчас выполняет задачи в рамках АТО.