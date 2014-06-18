Раненный во время АТО николаевский десантник женился во время лечения в госпитале
Церемония состоялась на днях в Ирпени, где раненый десантник отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск ВС Украины старший солдат военной службы по контракту Александр проходит лечение.
Как рассказал военный, они со своей невестой Викторией планировали этим летом пожениться, но события на востоке Украины и участие военнослужащего в антитеррористической операции стали помехой. Но во время пребывания в госпитале, куда десантник попал, получив огнестрельное ранение в руку, волонтеры из фонда помощи «Крылья Феникса» предложили ему помощь. Они пообещали взять на себя организацию брачной церемонии, а также приобретение всех необходимых вещей: обручальных колец, свадебного платья и т.д. Учитывая, что состояние здоровья воина было уже удовлетворительное, он с радостью согласился на это предложение. Свадебным путешествием стал полет на воздушном шаре
После лечения десантник хочет вернуться к строю воинской части, которая сейчас выполняет задачи в рамках АТО.