Украинская военная делегация принимает участие в планировании учения «Кленовая арка - 2014»

В течение недели военнослужащие Вооруженных сил Канады, Литовской Республики, Польши и Украины должны согласовать вопросы, связанные с проведением нынешнего учения, которое состоится на территории Республики Польша.

По словам одного из руководителей учения, командира многонациональной бригады полковника ВС Республики Польша Дариуша Суботки, основа нынешнего учения была заложена во время начальной конференций. Предварительно формат учения должен состоять из командно-штабной фазы и практических действий подразделений, но в связи с рядом объективных причин, в частности, сложной военно-политической ситуацией в Украине, пришлось оптимизировать концепцию проведения мероприятия. В этом году основные усилия будут направлены на подготовку руководства многонационального батальона и офицеров подчиненных ему подразделений.

"Мы должны четко определиться с тематикой конкретных мер учения, решить вопросы материально-технического и медицинского обеспечения, финансирования, координации и тому подобного", - отметил офицер.

Представители Украины и Командования Сухопутных войск ВС Украины, Академии сухопутных войск им. Гетьмана Петра Сагайдачного, одной из отечественных аэромобильных бригад и других подразделений не только будут входить в состав штаба батальона и командования рот и взводов в качестве тех, кто учится, но и делать важный вклад в организацию и проведение мероприятия. Так, украинские военные специалисты из центра имитационного моделирования боевых действий Сухопутных войск ВС Украины будут оказывать своим польским коллегам помощь в настройке высокотехнологичного оборудования и проведении обучения на высоком профессиональном уровне.

Также стоит заметить, что сценарий нынешнего обучения составляется с учетом опыта вооруженных конфликтов современности, в частности, учитываются новейшие методы проведения информационных операций, осуществления информационного противодействия, сотрудничества с местным населением, средствами массовой информации и т.д. Украинские офицеры с соответствующей профессиональной подготовкой и опытом, совместно с канадскими специалистами будут участвовать в подготовке офицеров штаба к квалифицированным и адекватным действиям в информационном поле миротворческих и стабилизационных операций.

Проведение учений серии «Кленовая арка» является важным этапом в создании и деятельности литовско-польско-украинской миротворческой бригады.

Основные договоренности по организации и проведению обучения «Кленовая арка - 2014» будут достигнуты во время заключительной планирующей конференции, которая состоится в июле. Само обучение будет проходить в сентябре на базе одного из батальонов ВС Республики Польша в Люблине.