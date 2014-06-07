На Донетчине вблизи Карловки террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище - Селезнев

14:37, 07 июня 2014
Армия
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Вблизи села Карловка Марьинского района Донецкой области террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище. Силы антитеррористической операции принимают меры, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

На Донеччині поблизу Карлівки терористи мають намір підірвати дамбу на водосховищі - Селезньов

"Вблизи села Карловка Марьинского района Донецкой области террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище. Такие действия могут привести к затоплению населенных пунктов, которые находятся рядом с водохранилищем. Силы антитеррористической операции принимают меры, чтобы предотвратить техногенную катастрофу и выполняют действия направленные на обеспечение безопасности местного населения", - написал в Facebook спикер АТО Владислав Селезнев.

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