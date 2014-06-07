На Донетчине вблизи Карловки террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище - Селезнев

"Вблизи села Карловка Марьинского района Донецкой области террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище. Такие действия могут привести к затоплению населенных пунктов, которые находятся рядом с водохранилищем. Силы антитеррористической операции принимают меры, чтобы предотвратить техногенную катастрофу и выполняют действия направленные на обеспечение безопасности местного населения", - написал в Facebook спикер АТО Владислав Селезнев.