На Донетчине вблизи Карловки террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище - Селезнев
14:37, 07 июня 2014Армия
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Вблизи села Карловка Марьинского района Донецкой области террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище. Силы антитеррористической операции принимают меры, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.
На Донетчине вблизи Карловки террористы намерены взорвать плотину на водохранилище - Селезнев
"Вблизи села Карловка Марьинского района Донецкой области террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище. Такие действия могут привести к затоплению населенных пунктов, которые находятся рядом с водохранилищем. Силы антитеррористической операции принимают меры, чтобы предотвратить техногенную катастрофу и выполняют действия направленные на обеспечение безопасности местного населения", - написал в Facebook спикер АТО Владислав Селезнев.
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