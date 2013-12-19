"Боевая система выживания воина" - испытание "ноу-хау" для армейских профи

Как сообщил заместитель начальника управления физической подготовки Центрального управления подготовки и повседневной деятельности войск ВС Украины полковник Георгий Новодережкин, "Боевая система выживания воина" - это интегрированный курс обучения военнослужащих, в который входят тактико-специальное и огневая подготовки, и рукопашный бой.

- Разрабатывалась программа на основе анализа систем боевой подготовки армий ведущих стран мира. Кроме этого мы учитывали свои возможности: климатические условия Украины, учебно-материальную базу, наличие профессиональных инструкторов - наставников и уровень личного мастерства сержантов, которые отбирались для обучения. На основе этих данных мы впервые провели экспериментальный курс на базе 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. К обучению привлекались лучшие представители сержантского корпуса отечественного войска, - рассказал полковник Григорий Новодережкин. - Откровенно говоря, сегодня в боевых частях таких специалистов не хватает. Теперь они станут профессиональными помощниками своих командиров и будут учить подчиненных в частях.

После окончания учебы начальник 169-го учебного центра Сухопутных войск генерал-майор Игорь Танцюра вручил курсантам свидетельства о прохождении курса. А девять из них получили сертификаты с получением квалификации "сержант-инструктор по боевой системе выживания воина". Отныне они будут внедрять эту систему в своих воинских частях.