Капитан 2 ранга Леонид Матюхин обладатель мирового кубка WPA с результатом 175 килограммов

Эти соревнования являются многочисленными, ведь в них принимает участие около трехсот спортсменов из 12 стран мира. Наибольшее количество участников представили команды из Украины, Ирана, Белоруссии, Польши, Молдовы, Грузии, Азербайджана, России и Приднестровья.

Участие в соревнованиях также принимает и офицер Вооруженных Сил Украины – редактор отдела военной истории, культуры и спорта газеты Министерства обороны Украины «Флот Украины» капитан 2 ранга Леонид Матюхин. В категории «military» ему не было равных и по итогам выполнения жима штанги лежа без экипировки он уверенно занял первую ступеньку пьедестала почета. На этот раз спортсмену покорился вес в 175 килограммов.

Стоит добавить, что Леонид Матюхин в спорте еще с университетских лет. Начинал тренировки во время учебы во Львовском военном вузе. Последние два года проходил реабилитацию после травмы полученной на чемпионате Украины. Это вторая попытка возвращения офицера в большой спорт. В феврале текущего года она оказалась неудачной и из-за боли в плече спортсмен не смог взять вес в 150 килограмм. Нынешние соревнования еще раз подтвердили класс мастера спорта, а также настойчивость и рвение офицера, посвятившего свой отпуск интенсивной подготовке к соревнованиям.