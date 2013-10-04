Авианаводчики и экипаж вертолета нацконтингента тренировали мастерство в небе Либерии

Прибыв на место проведения тренировки - район населенного пункта Гринвил - офицеры группы майоры Виталий Корсовецкий и Сергей Дмитриев под руководством начальника командного пункта отряда полковника Сергея Шевченко провели разведку местности, согласовали частоты с экипажем вертолетов и определили цели. Позже офицеры во взаимодействии с командиром экипажа подполковником Павлом Камышовой начали выполнять задание.

- Было выполнено 18 практических наводок на определенные цели, - рассказал майор Виталий Корсовецкий. - Офицеры-авианаводчики практически отработали приемы визуального вывода и наведения вертолета Ми-8 на цели с помощью азимутального метода и комбинированного способа, используя опорные и характерные ориентиры.

Аналогичные учения помогают усовершенствовать уровень боевой подготовки, навыки по штурманских расчетов в наведении одного вертолета на различные объекты на малых и предельно малых высотах, используя радиостанции.