Авианаводчики и экипаж вертолета нацконтингента тренировали мастерство в небе Либерии

16:01, 04 октября 2013
Армия
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В Либерии произошло практическую тренировку группы боевого управления 56 - го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по наведению вертолета Ми -8 на наземные и морские цели.

Прибыв на место проведения тренировки - район населенного пункта Гринвил - офицеры группы майоры Виталий Корсовецкий и Сергей Дмитриев под руководством начальника командного пункта отряда полковника Сергея Шевченко провели разведку местности, согласовали частоты с экипажем вертолетов и определили цели. Позже офицеры во взаимодействии с командиром экипажа подполковником Павлом Камышовой начали выполнять задание.

- Было выполнено 18 практических наводок на определенные цели, - рассказал майор Виталий Корсовецкий. - Офицеры-авианаводчики практически отработали приемы визуального вывода и наведения вертолета Ми-8 на цели с помощью азимутального метода и комбинированного способа, используя опорные и характерные ориентиры.

Аналогичные учения помогают усовершенствовать уровень боевой подготовки, навыки по штурманских расчетов в наведении одного вертолета на различные объекты на малых и предельно малых высотах, используя радиостанции.

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