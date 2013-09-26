В этом году контракт с Вооруженными Силами Украины заключило 8 тысяч человек

- Последний призыв граждан Украины на срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины будет проходить с уменьшением количества призывников по сравнению с предыдущим призывом, на 2500 человек. Это уменьшение связано с реформированием Вооруженных Сил Украины и переходом их к комплектованию исключительно военнослужащими по контракту, - рассказал во время видеоконференции с гарнизонами в Доме Правительства первый заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Бронислав Жуковский.

- В течение октября-ноября будут призваны и направлены в войска 10800 человек, в том числе: в Вооруженные Силы Украины - 5000, Внутренних войск МВД Украины - 4800, Госспецтрансслужбы - 1000 человек, - отметил генерал-лейтенант Бронислав Жуковский.

Срочниками в первую очередь будут комплектоваться воинские части и подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые привлекаются к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне, арсеналы, базы и склады.

Формирование команд молодого пополнения на сборных пунктах и ​​их отправку в воинские части планируется провести в период с 7 октября по 22 ноября 2013.

- В соответствии с задачами, определенными Президентом Украины - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины и Министром обороны Украины, Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года и Государственной комплексной программе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, в конце 2013 предполагается приостановить призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины, и до конца 2014 года перейти к комплектованию Вооруженных Сил военнослужащими по контракту, - отметил генерал-лейтенант Бронислав Жуковский.

Задача по переходу Вооруженных Сил Украины на комплектование военнослужащими по контракту находятся на постоянном контроле у Министра обороны Украины. Благодаря мерам, которые проводятся в Вооруженных Силах Украины, в этом году количество желающих проходить службу по контракту существенно возросла.

- Да, в этом году контракт с Вооруженными Силами Украины заключило 8000 граждан, численность военнослужащих по контракту увеличилось на 5000 человек. Таким образом в Вооруженных Силах Украины военнослужащими военной службы по контракту укомплектовано около 60 процентов должностей рядового и сержантского состава. В настоящее время важной задачей для нас является совершенствование работы по подготовке рядового и сержантского состава, - добавил генерал - лейтенант Бронислав Жуковский.