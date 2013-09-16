19 медалей и 15 дипломов "добыли" украинские парашютисты в небе Харьковщины

С 12 по 16 сентября, на аэродроме "Коротич" Харьковского аэроклуба им. Валентины Гризодубовой Общества содействия обороны Украины (ОСОУ) успешно проведены три международных спортивных соревнований по парашютным видам спорта: Открытый турнир на точность приземления "Кубок дружбы", 16-й Кубок имени К.О.Калинина из классического парашютизма и 11-й Кубок пам памяти Героя Украины Василия Мельникова из групповых прыжков на точность приземления.

В мероприятиях приняли участие более 60 спортсменов из Украины, Республики Беларусь и России. В течение пяти дней было совершено около 500 прыжков как пробных, так и на зачет. Призовые места и чемпионские титулы спортсмены боролись в составе 9-ти мужских и 4-х женских команд, в личном зачете.

Украину на соревнованиях уже традиционно представляют жители Харьковской, Донецкой, Луганской и Винницкой областей, а также Автономной Республики Крым. Отдельной командой под названием "Воздушные Силы" выступали военнослужащие Вооруженных Сил Украины, где капитаном сборной - мастер спорта международного класса прапорщик Татьяна Кузнецова, из Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

По итогам Открытого турнира на точность приземления "Кубок дружбы" среди женщин в этом соревновании победили только украинского. Так, золотую медаль завоевала работник Вооруженных Сил Украины из Винницы Ирина Корчмарь. На третью ступеньку ступила прапорщик Татьяна Кузнецова.

Отличились представительницы Вооруженных Сил Украины и соревнованиях на Кубок имени К.А. Калинина по классическому парашютизма. В этом соревновании серебряную медаль вручили Ирине Корчмарь, а бронзу присудили армейцев Татьяне Кузнецовой.

Во время соревнований на Кубке памяти Героя Украины Василия Мельникова из групповых прыжков на точность приземления разрыв между баллами кандидатов на победу был минимальным. Но, все же, чемпионами стали представители Вооруженных Сил из команды "Воздушные Силы".

Призы и почетные грамоты вручили: председатель Харьковского областной федерации парашютного спорта Олег Шаповалов, военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Алексей Середа, генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Герой Украины Анатолий Мялица и другие.

- Одно из соревнований - 11-й Кубок памяти Героя Украины сержанта Василия Мельникова, который Господь внесены в списки военнослужащих 95-й воздушно-десантной бригады проведено под патронатом Харьковского областного военного комиссариата. Думаю, что благодаря успехам в небе подвиг воина-десантника не угаснет и служить ориентиром для детей и молодежи, - отметил полковник Алексей Середа.

По словам судейской коллегии, в целом украинские спортсмены собрали "урожай" из 19 медалей и 15 дипломов.

- Только женская команда "Воздушные Силы" увезла домой 8 золотых, серебряных и бронзовых наград, а также 14 письменных благодарностей. Считаю, наши хрупкие женщины, которые служат или работают в армии, показали хороший пример всем именитым спортсменам, в том числе и мужчинам, - отметил главный организатор соревнований Олег Шаповалов.