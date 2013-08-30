Осенью этого года в ряды ВС Украины будет осуществлен последний призыв

Об этом сегодня, 30 августа, во время брифинга на тему: «Последний призыв. За шаг до контрактной армии» в помещении Украинского национального информационного агентства «Укринформ» говорил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

– Осенью этого года состоится последний призыв. На срочную службу в Вооруженные Силы будет призвано 5 тысяч человек. Мы планируем поставить точку в этом вопросе, – отметил Павел Лебедев.

Другие 4 тысячи 800 человек будут направлены в подразделения Внутренних войск Министерства внутренних дел, и еще 1 тысяча – в Государственную специальную службу транспорта.

Отвечая на вопрос, не случится ли так, что спустя некоторое время в связи с неукомплектованностью солдатами-контрактниками украинским Вооруженным Силам снова придется вернуться к призыву на срочную службу, Министр обороны Украины Павел Лебедев заверил присутствующих представителей средств массовой информации, что осенний призыв 2013 года на срочную военную службу является последним.

– Обратной дороги нет и не будет. Решение принято, условия созданы! – подчеркнул Павел Лебедев.