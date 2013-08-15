Замана видит, что уровень готовности ВМС существенно вырос

Сегодня, 15 августа, в Севастополе начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана во время рабочей поездки в Крым провел встречу с руководящим составом ВМС.

Подводя предварительные итоги проведенной 8-12 августа внезапной проверки боевой готовности флота и определенных взаимодействующих подразделений Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Владимир Замана отметил, что мероприятия показали существенный рост за последний год уровня готовности ВМС.

- Проведенная проверка показала, что спланированные мероприятия реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, в частности, комплектование военнослужащими по контракту, повышает уровень их боеспособности, - сказал он.

Кроме того, проверка подтвердила правильность принятого решения о том, что прошлый год был использован для того, чтобы отремонтировать корабельный состав, а в этом году уже начать плановую подготовку сил.

По словам начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, детальный анализ действий флота и взаимодействующих сил еще впереди, пока же надо все усилия сосредоточить на вопросе полного восстановления возможностей корабельного состава, чтобы каждый корабль мог выполнять весь спектр задач, которые на него возлагаются.

Генерал-полковник Владимир Замана поблагодарил присутствующих за старания и продемонстрированные во время проверки навыки.

В соответствии с приказом начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, за образцовое выполнение воинского долга, высокие достижения в повседневной военной деятельности и по результатам проверки боевой готовности частей и подразделений Военно-Морских Сил Украины, группа военнослужащих флота во время встречи была поощрена ценными подарками - наручными часами и почетными нагрудными знаками.

Как сообщалось, во время проверки проводился комплекс учений согласно боевого назначения сил, а также по организации всех видов обороны и защиты в различных условиях обстановки. В общем, к мероприятиям привлекались более 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 15 самолетов и вертолетов, и другие подразделения. Ряд задач осуществлялся флотом во взаимодействии с подразделениями Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.