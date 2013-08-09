Минобороны удалось законодательно урегулировать механизм реализации избыточного военного имущества

- На заседании Кабинета Министров Украины 22 мая принято постановление № 436, которое регулирует порядок отчуждения земельных участков, подлежащих реализации и высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины. Оно вступило в силу с 1 августа 2013 года.

По словам заместителя министра обороны - руководителя аппарата, в настоящее время Минобороны прорабатывает для утверждения Кабинетом Министров Украины перечень наиболее привлекательных для продажи объектов недвижимости.

- Министерство обороны заинтересовано в организации публичных форм реализации недвижимого имущества, которые сформируют справедливую рыночную цену на него и обеспечат максимальные поступления в бюджет от его продажи, - отметил Владимир Можаровский.

Он отметил, что уже утверждены изменения в постановление Кабинета Министров от 28 декабря 2000 № 1919 "О порядке отчуждения и реализации военного имущества", которые позволяют оперативно, один раз в квартал, формировать перечни высвобождаемого имущества, учитывать возможность продажи военного имущества, высвобождаемого .

- По состоянию на 1 июня этого года объемы хранения избыточного военного имущества составляют: более 28 тысяч единиц вооружения и военной техники, и более 93 000 наименований материально-технических средств, - сообщил Владимир Можаровский.