На День флота Украины в Севастополе и Керчи проведут праздничные фейерверки

День флота Украины - профессиональный праздник военнослужащих и работников Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. По этому случаю Временно исполняющий обязанности Министра обороны Украины Александр Олейник подписал приказ "О проведении праздничных фейерверков по случаю Дня флота Украины".

Согласно документу, 28 июля 2013 в 22:00 в городах-героях Севастополь и Керчь будут организованы праздничные фейерверки двадцатью залпами.