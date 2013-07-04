В прошлом месяце украинские летчики провели в африканском небе 240 часов

Наши соотечественники из состава 18-й ротации 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии, где командиром летчик первого класса полковник Петр Плис, продолжают в сезон тропических дождей выполнять миротворческие задачи. Экипажи на вертолетах Ми-8 осуществляют перевозки пассажиров и грузов в отдалении населенные пункты, пара Ми-24 со специально оборудованной площадки Гринвилл осуществляет воздушную разведку и боевое патрулирование как вдоль границ Республики Либерия, так и с перелетом на территорию соседнего государства Кот-д'Ивуар .

В прошлом месяце летчики провели в африканском небе около 240 часов, выполнив 188 полетов на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П, перевезли более 860 пассажиров, почти 13700 кг груза.

Учитывая такой значительный объем задач и интенсивный график использования вертолетов в сложных климатических условиях, одну из ключевых ролей в обеспечении безопасности полетов и исправности воздушных судов возлагают на специалистов инженерно-авиационной службы (ИАС) отряда, которую возглавляет заместитель командира 56 ОВО с ИАС полковник Василий Мерзин и начальник ИАС подполковник Александр Будовский.

- Чтобы авиатехника не подвела, нужно поддерживать ее в надлежащем состоянии. Поэтому каждый день специалисты инженерно-авиационной службы готовят авиатехнику к полетам, обеспечивая ее работоспособность и надежность, сохраняя соответствие летно-технических характеристик в течение установленных ресурсов и сроков службы, - отметил полковник Василий Мерзин.

В течение 18-й ротации специалисты ИАС выполнили сотни видов работ на авиационной технике, провилы на 10 вертолетах регламентные работы, 332 предыдущих подготовки, 118 парковых дней, обеспечив более 940 полетов и около 1310 часов налета в небе западноафриканской республики.