Легкоатлетка ВСУ получила звание лучшей спортсменки Украины в июне
15:46, 03 июля 2013Армия
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Поздравляем спортсменку команды мастеров спорта по легкой атлетике Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины работника ВС Украины Олесю Повх со званием лучшей спортсменки Украины в июне!
Недавно армейская легкоатлетка пришла первой на 100-метровке и получила золото в эстафете 4х100м на командном чемпионате Европы в Гейтсхеде.
А личный наставник легкоатлетки Константин Рурак признан лучшим тренером месяца.
Для армейской спортсменки, спринтера, бронзовой медалистки Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпионки Европы Олеси Повх это первое подобное признание, а для Константина Рурака – второе. В 2011 году он стал лучшим тренером июня, как личный наставник другой армейской легкоатлетки – Марии Ремень.
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