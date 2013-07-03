Легкоатлетка ВСУ получила звание лучшей спортсменки Украины в июне

Недавно армейская легкоатлетка пришла первой на 100-метровке и получила золото в эстафете 4х100м на командном чемпионате Европы в Гейтсхеде.

А личный наставник легкоатлетки Константин Рурак признан лучшим тренером месяца.

Для армейской спортсменки, спринтера, бронзовой медалистки Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпионки Европы Олеси Повх это первое подобное признание, а для Константина Рурака – второе. В 2011 году он стал лучшим тренером июня, как личный наставник другой армейской легкоатлетки – Марии Ремень.