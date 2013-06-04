Янукович на полигоне посетил тактико-специальные учения

Сегодня, 4 июня, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович посетил тактико-специальные учения по применению сил и средств Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных Сил Украины во время проведения поисково-спасательной операции. За действиями спасателей также наблюдали Министр обороны Украины Павел Лебедев и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских.

Во время учений, проходивших на полигоне Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС в с. Гаи Роменского района Сумской области, были отработаны практические действия сил и средств ГСЧС, Вооруженных Сил Украины, Государственного агентства лесных ресурсов, территориальных органов управления и формирований гражданской защиты. Спасатели продемонстрировали все возможные элементы чрезвычайных ситуаций, в частности, при аварии самолета, столкновении автобуса с поездом на переезде, пожара на предприятии, взрыва на химическом заводе, разминировании местности и тушении лесных пожаров.

Как отметил Глава государства, такие полномасштабные учения в Украине проводятся впервые за годы независимости.

- Такую практику следует продолжить и в будущем, расширяя круг участников учений, - отметил Виктор Янукович.

Во время своего выступления Виктор Янукович поблагодарил личный состав двух ведомств за отличную службу и отметил, что сейчас в Украине продолжается процесс совершенствования службы гражданской защиты. Он также отметил, что подобные учения будут проводиться систематически.

По словам председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских, в учениях приняли участие 375 человек личного состава и 173 единицы техники.

После завершения учений Президент осмотрел образцы техники и оборудования подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, которые используются для проведения аварийно-спасательных работ.

Также Президент Украины посетил мобильный госпиталь ГСЧС, который в разные годы оказывал помощь пострадавшим от землетрясений в Турции, Индии, Иране и Пакистане.

После просмотра учений Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович посетил полевую церковь, где присутствовал на молитве за воинов-спасателей.

Справка. В Межрегиональном центре быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины оборудованы учебно-тренировочный комплекс, в который входят учебно-тренировочный кинологический полигон, учебное тактическое поле с полосой препятствий, места для отработки практических действий при авариях поездов и авиационных катастроф, площадки для подготовки спасателей , пиротехников, водолазов. Комплекс также включает городок для подготовки специалистов радиационно-химической защиты, учебные классы с современным оборудованием и комнату психологической разгрузки. В Межрегиональном центре есть современная водолазная станция со стационарной барокамерой, обслуживающий водолазных специалистов региона. В 2011 году в Центре создана часть радиационной, химической и биологической защиты в качестве базового формирования ГСЧС по предупреждению и ликвидации последствий аварий на объектах атомной энергетики и химически опасных объектах Украины.