Моряки ВМФ РФ и Украины проводят конференцию по планированию совместных учений

Рабочие группы сторон возглавляют временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Игорь Терехин и начальник штаба - первый заместитель командующего Черноморским флотом Российской Федерации контр-адмирал Александр Носатов.

К запланированным на конец июня учениям будут привлекаться офицеры органов управления, корабли, катера и суда, а также летательные аппараты морской авиации, силы и средства обеспечения. Темой "Фарватера мира-2013" станет ведение общих антипиратских действий на море, а учебными целями - отработка единых взглядов на формы и способы проведения антипиратских действий на море, совместных действий экипажей кораблей и авиации по ведению морского боя, организации всех видов обороны на ходу, с выполнением боевых упражнений и тактического маневрирования. Кроме того, стороны предполагают отработать действия сил авиации при выполнении заданий антипиратских действий и совместные действия поисково-спасательных сил двух флотов.

Согласно определенным ранее ротационным принципом, руководителем нынешних учений будет командующий ЧФ РФ, а его первым заместителем - представитель командования ВМС ВС Украины.

- Главными целями конференции является рассмотрение и утверждение замысла, порядка проведения учений, определение состава аппарата управления, состав сил, комплект соответствующих документов, - открывая конференцию отметил контр-адмирал Александр Носатов.

Прежде капитан 1 ранга Игорь Терехин, отметил, что во время этой конференции должен быть завершен процесс планирования и осуществлен переход к разработке директивных документов для постановки задач силам, на основе которых они будут проводить подготовку к учениям.

- Предложенный нашими российскими коллегами план в целом соответствует тем учебным целям, стоящим перед этими учениями, - подчеркнул капитан 1 ранга Игорь Терехин. - Я думаю, сейчас мы этот план совместно проработаем, исходя из конкретных ресурсов материально-технического обеспечения, сил, которые будут привлекаться. Возможно, во время конференции мы внесем определенные коррективы в состав сил, относительно времени проведения учений, других рабочих моментов, - отметил временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Игорь Терехин.

Справочно. Совместные украинско-российские учения серии "Фарватер мира" проводились в 1997-м, 1999-м, 2001-м, 2003-м, 2010-м, 2011-м и 2012 годах.