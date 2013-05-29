Украинский вертолетный отряд в Либерии выполняет как военные, так и гражданские задачи

В мероприятии, которое проводилось под председательством Командующего сил Миссии ООН в Либерии генерал-майора Леонарда Нгонди, приняли участие руководящий состав сил, командиры всех подразделений, которые выполняют задачи в этой африканской стране.

На совещании обсудили вопросы военно-политической ситуации в стране, рассказали о следующих шагах и ходе проведения реформы Миссии, рассмотрели участие военных миротворческих подразделений в выполнении задач по назначению и оценили их деятельность в течение этого года. Не обошли стороной вопрос безопасности как местного населения, так и военных формирований организации.

Во время мероприятия генерал-майор Леонардо Нгонди обратил внимание присутствующих на роль и место личного состава 56-го ОВО в общей безопасности Миссии ООН в Либерии.

– Украинский вертолетный отряд, – подчеркнул он, – это уникальное подразделение, способное выполнять задачи как гражданского характера, так и военного, и при необходимости действовать совершенно автономно. Миссия ООН высоко оценивает работу украинских вертолетчиков. Экипажами 18-й ротации на вертолетах Ми-8 и Ми-24 перевезено более 3 058 человек, 36 063 кг грузов, осуществлено более 700 полетов, общий налет на вертолетах составил более 960 часов. Поэтому руководство ООН не планирует выводить украинский контингент из Либерии как минимум до 2015 года.

Также руководство организации акцентировало внимание на том, что в сезон тропических дождей основная нагрузка по перевозке грузов, пассажиров, патрулей, военных наблюдателей, воздушное сопровождение войск, патрулирование будет на военнослужащих 56-го ОВО.